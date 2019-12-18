Бурдж-Халифа проводит конкурс на размещение новогоднего поздравления

Бурдж-Халифа проводит конкурс в Инстаграме на размещение новогоднего поздравления.

Жителям Дубая предоставлена возможность разместить новогоднее поздравление на самом высоком здании в мире под залп фейерверка.

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Бурдж-Халифа на своей официальной странице в Инстаграме @BurjKhalifa разместили следующий пост: «Отправьте нам свои пожелания с Новым 2020 годом для ваших близких, друзей или даже для всей страны и, возможно, именно ваши поздравления мы разместим на Бурдж-Халифа!»

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать свое пожелание в комментариях к вышеприведенному посту с пометкой #EmaarNYE2020, длина комментария не должна превышать 35 символов.

Во вторник Управление по туризму Дубая объявило о том, что в Бурдж-Халифе вновь будут запускать салют. Пока неизвестно, каким будет фейерверк, однако он, несомненно, привлечет тысячи гостей.