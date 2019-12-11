Ryanair предложил пассажирам доплатить за билеты из-за повышения авианалога в Германии

Пассажиры должны сделать выбор доплачивать или нет до 18 декабря 2020 года.

Лоу-костер Ryanair предложил своим клиентам, которые будут вылетать из аэропортов Германии после 1 апреля 2020 года, доплатить или вернуть авиабилеты без штрафа из-за повышения авиационного налога.

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Пассажиры должны сделать выбор до 18 декабря 2020 года, говорится в рассылке бюджетника, передает avianews.com. В случае, если путешественник не отменит свою бронировку, с него будет снята дополнительная плата 5,53 евро для рейсов по Германии и в пределах ЕС и 9,96 евро - для рейсов за пределы ЕС.

В письме Ryanair подчеркивается, что парламент Германии одобрил повышение авиационного налога 15 ноября 2019 года, из-за чего авиакомпании должны будут собирать увеличенный сбор со всех пассажиров, имеющих бронирования на рейсы 1 апреля 2020 года и после этой даты.

«Правительство Германии увеличивает налог как часть программы по защите климата. Ryanair считает, что увеличение налога не защитит климат. Европейские авиакомпании уже платят высокие экологические сборы, и только один Ryanair заплатит 630 млн евро таких платежей в 2019 году», - заявили в лоу-косте.

Авиакомпания предлагает бороться с изменениями климата другими способами - инвестировать в новые самолеты, заполнять больше мест на каждом кресле и решить проблему с управлением воздушным движением, из-за которой выбросы углекислого газа увеличиваются на 10% из-за полетов самолетов по более длинным маршрутам

Правительство Германии в середине октября 2019 года предложило поднять налог на всех вылетающих пассажиров. Это предложение поддержали нижняя палата парламента Германии Бундестаг и верхняя палата - Бундесрат.

Увеличение налога правящая коалиция объясняет защитой экологии и желанием сократить выбросы углекислого газа. Для того, чтобы простимулировать пассажиров использовать наземный транспорт, одновременно с увеличением налога на авиабилеты правительство предложило снизить ставку НДС на билеты на поезда дальнего следования с 19% до 7%.

С 1 апреля 2020 года налог на авиабилеты на внутренние и европейские рейсы, включая рейсы в Украину (зона 1), составит 13,03 евро, на рейсы длительностью до 6000 км (зона 2) - 33,01 евро, на рейсы большей дальности (зона 3) - 59,43 евро.

По прогнозам правительства, увеличение налога на авиабилеты принесет дополнительно только в 2020 году 470 млн евро, а в пересчете на 12 месяцев дополнительные доходы составят 785 млн евро.

Сейчас размер налога составляет 7,38 евро для зоны 1, 23,05 евро для зоны 2, 41,49 евро - для зоны 3. Впервые налог начал взиматься с пассажиров, чьи рейсы выполнялись с 1 января 2011 года из аэропортов Германии. От оплаты сборы освобождены пассажиры до 2 лет, а также пассажиры, следующие транзитом через аэропорты Германии. Таким образом, правительство предоставило льготы авиакомпаниям, развивающим трансфер, в то время как от налога пострадали лоу-косты, продающие билеты из точки в точку.