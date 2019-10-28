Авиакомпания Ryanair открыла сообщение Одесса – Берлин

Также до конца месяца запустят рейсы в Катовице, Будапешт, Вроцлав, Гданьск и Познань.

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair сегодня открыла сообщение Одесса-Берлин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе международного аэропорта «Одесса», 28 октября аэропорт встретил первый рейс из Берлина.

«Это начало большой полетной программы авиакомпании Ryanair в сезоне зимней навигации 2019 года», - отметили в пресс-службе.

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Рейс из аэропорта «Берлин-Тегель» прибыл в 14:15 с более чем 85-процентной загрузкой борта. Пассажиров и экипаж воздушного судна встречали традиционным водяным салютом, красной дорожкой и цветами.

Директор по маркетингу и коммерции ООО «Международный аэропорт «Одесса» Вячеслав Чеглатонев заявил, что сегодня начинается новый этап сотрудничества с Ryanair – старт масштабной программы полетов Ryanair из Одессы.

«В дополнение к рейсам в Краков, которые выполняются с июня этого года, у наших пассажиров появляется возможность перелетов по шести новым направлениям – Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, Познань и Вроцлав. Сегодняшний рейс в Берлин восстанавливает долгожданное прямое авиасообщение между Одессой и Германией», - сказал он.

Представитель Ryanair Ольга Павлонка также заявила, что объявляет распродажу билетов из Одессы за 14,99 евро для путешествий – с сегодняшнего дня до конца марта 2020 года.

В пресс-службе пояснили, что рейсы в Берлин будут выполняться по понедельникам и пятницам.

С 29 октября стартуют рейсы в Катовице, Будапешт, Вроцлав, Гданьск. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам.

С 30 октября стартуют рейсы в Познань.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Ирландский лоукостер авиакомпания Ryanair выполняет более 1800 рейсов ежедневно из около 100 пунктов вылета более чем в 200 пунктов назначения.