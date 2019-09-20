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Пилоты Ryanair отменили масштабные забастовки в Великобритании

19:59, 20 сентября 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Акции протеста должны были состояться 21, 23, 25 и 27 сентября, пишет агентство Reuters.

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Профсоюзы и руководство авиаперевозчика подготовились к переговорам с работниками в Ист-Мидленде или в Дублине на следующей неделе.

Ранее Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA) заявляла, что Ryanair шантажирует своих работников в связи с забастовками. Сообщалось, в частности, что пилотов хотят лишать льгот за участие в акциях протеста.

«Несмотря на большое количество желающих участвовать в забастовках, пилоты приняли решение продолжить полеты, надеясь на начало конструктивных переговоров», – говорится в совместном заявлении представителей бастующих.

Пилоты требовали увеличить пенсии, страхование на случай потери лицензии, пособие по беременности и прозрачную зарплату. Забастовки начались еще в начале сентября и должны были продолжаться по нечетным числам месяца.

Как сообщал УНИАН, ирландский лоукостер Ryanair снизил цену авиабилетов на первые рейсы из Одессы в Катовице (Польша) до 6 евро в одну сторону. Перелеты по такой стоимости будут выполнены в конце октября этого года.

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Теги: #Великобритания#страйк#Ryanair