В Мексике заработала резиденция Санта-Клауса (видео)
11:51, 10 декабря 2019Новости туризма
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Зимний волшебник с самого утра и до поздней ночи радушно встречает ребятишек.
В Мексике заработала резиденция Санта-Клауса
Санта-Клаус в Мексике уже раздает подарки. В тамошнем городе Мерида уже начала работать его резиденция.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Зимний волшебник с самого утра и до поздней ночи радушно встречает ребят и вручает им подарки в обмен на их искренние улыбки. А для тех, кто не может лично забрать новогодний презент, работает праздничная доставка, и Санта приезжает домой.
В прошлом году детям вручили почти 4 тысячи игрушек. В этом году надеются, что эта цифра будет еще больше.
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