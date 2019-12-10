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В Мексике заработала резиденция Санта-Клауса (видео)

11:51, 10 декабря 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Зимний волшебник с самого утра и до поздней ночи радушно встречает ребят и вручает им подарки в обмен на их искренние улыбки. А для тех, кто не может лично забрать новогодний презент, работает праздничная доставка, и Санта приезжает домой.

В прошлом году детям вручили почти 4 тысячи игрушек. В этом году надеются, что эта цифра будет еще больше.

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Теги: #Рождество#Санта Клаус#Мексика