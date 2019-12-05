В Киеве в декабре откроется Фестиваль гигантских китайских фонарей

На фестивале также будут представлены арт-объекты, посвященные истории Киева.

В Киеве на Спивочем поле 13 декабря откроется Фестиваль гигантских китайских фонарей, который продлится до 2 февраля 2020 года.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, одновременно на фестивале будут представлены арт-объекты, посвященные истории Киева.

Каждая из исторических арт-инсталляций будет символизировать знаковые достопримечательности города: Золотые ворота, Софийскую площадь и тому подобное. Автором-разработчиком инсталляций выступила украинская компания Dion. Все фигуры изготовлены из нержавеющей стали трафаретно и будут подсвечиваться разными оттенками.

«Все фигуры светятся, переливаются разными цветами радуги, что выглядит сказочно и красиво. Посетители смогут не только сделать яркое фото, но и вспомнить историю Киева. Арт-объекты будут находиться на локации во время проведения новогоднего фестиваля гигантских китайских фонарей. Думаю, они удачно разбавят выставку украинским колоритом», – заявил руководитель компании-оператора Спивочого поля Grand Event Денис Погорелко.

Фестиваль гигантских китайских фонарей проходил в Киеве и в феврале, там было представлено около 30 инсталляций.