Украина благодаря безвизу совершила один из самых заметных скачков в истории Индекса гражданств

С 2016 года Украина прибавила 30 позиций, что стало одним из самых заметных скачков за всю историю Индекса. Основная причина – получение безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

Украина заняла 75-е место в обновленном Индексе гражданств мира.

Сегодня, 20 ноября 2019 года, компания Henley & Partners представила очередной Индекс гражданств мира (Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index, QNI), который дает объективную оценку гражданств разных стран мира.

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Так, первое место несколько лет подряд занимает гражданство Франции. Страна набрала 83,5% из возможных 100%. С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды. Франция опередила их за счет более высокого показателя в возможностях для граждан жить и работать в других странах. В пятерку лидеров вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия. Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на 8-м месте (80,3%). Но результаты договоренностей по Brexit могут существенно ухудшить позицию страны в рейтинге. США занимает 25-е место, уступая странам Евросоюза в возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы.

Самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).

В целом, Восточный Тимор (92-е место) показал самый заметный рост в рейтинге с 2014 года, поднявшись на 26 позиций. Гражданство Катара претерпело значительное падение – 25 позиций вниз с 2014 года.

Украина продолжает улучшать результаты в рейтинге – 75-е место и 38,2%. За год страна поднялась на пять строчек. С 2016 года Украина прибавила 30 позиций, что стало одним из самых заметных скачков за всю историю Индекса. Основная причина – получение безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

Европейские страны, которые предоставляют иностранцам возможность получить гражданство через инвестиции, находятся на верхних строчках рейтинга. Австрия занимает 12-е место с показателем 79,7%. Мальта за год поднялась с 23-го на 16-е место (77,6%), Кипр – с 25-го на 21-е (75,3%). Черногория, которая недавно начала прием заявок на участие в новой инвестиционной программе, занимает 64-е место (40,9%).

Индекс гражданств мира анализирует массив статистических данных для предоставления объективной картины о возможностях и ограничениях каждого гражданства. Индекс рассматривает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.

Комбинация данных ООН, Всемирного банка, Международной ассоциации воздушного транспорта дали уникальный и понятный инструмент измерения качества гражданств, позволяющий ранжировать гражданства по шкале от 0% до 100%.

Все гражданства разделены на пять категорий: наивысшая категория (показатель от 75 % и выше), высшая категории (от 50 % до 74,9 %); высокая категория (от 35% до 49,9 %), средняя категория (от 20 % до 34,9%) и низкая категория (ниже 20 %).