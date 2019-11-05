Новогодние огни уже зажглись в одном из городов Испании (видео)

Испанский город Эстепа первым в Европе зажег праздничную иллюминацию.

До зимних праздников еще почти два месяца, а Европу уже окутал рождественский дух. Новогодние огни засияли в испанском городе Эстепа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать приближение Рождества. Традиционно, пели песни и пили согревающие напитки. Эстепа - первый европейский город, который в этом году зажег праздничную иллюминацию. Она будет сиять следующие несколько месяцев.

К тому же, похвастаться экономные испанцы смогут гирляндами и фонариками. Они оборудованы экономичными лампочками, поэтому яркие праздники обойдутся городу не слишком дорого.

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