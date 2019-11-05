цей матеріал доступний українською

Новогодние огни уже зажглись в одном из городов Испании (видео)

11:06, 05 ноября 2019
Новости туризма
56 0
Праздничные огни не погаснут в ближайшие месяцы / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВыпить в окружении рыб: в Бельгии открылся бар под водой (видео)

Тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать приближение Рождества. Традиционно, пели песни и пили согревающие напитки. Эстепа - первый европейский город, который в этом году зажег праздничную иллюминацию. Она будет сиять следующие несколько месяцев.

К тому же, похвастаться экономные испанцы смогут гирляндами и фонариками. Они оборудованы экономичными лампочками, поэтому яркие праздники обойдутся городу не слишком дорого.

Ранее УНИАН сообщал о переносе рабочих дней в январе 2020 года. Так, согласно решению Кабмина, на Рождество у украинцев будут четыре выходных подряд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Европа#новогодние праздники