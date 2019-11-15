Ущерб от наводнения в Венеции составил миллиард евро

Вода распространилась на 80% территории города. Правительство Италии выделило 20 млн евро на ликвидацию последствий катаклизма.

В Венеции ущерб от наводнения, настигнувшего город несколько дней назад, достиг миллиарда евро.

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Об этом сообщил мэр Луиджи Бруньяро. Сегодня, по прогнозам синоптиков, Венецию ждет новый пик наводнения, передает kommersant. «Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба, и мы говорим о том, что произошло позавчера, а не сегодня», - констатировал он во время посещения площади Святого Марка. Главную площадь города закрыли на неопределенное время из-за уровня воды. На своей странице в Twitter мэр города открыл сбор пожертвований на восстановление Венеции.

«Люди потеряли все. Для нас с (прибытием.- ред.) соленой водой ситуация становится еще сложнее. Это вызов для всей страны. Венецианцы не плачут, а работают», - сказал Бруньяро журналистам.

Сейчас в Венеции традиционный период высокой воды, когда уровень воды в каналах поднимается и частично затапливает улицы города. В начале недели, 12 ноября, в Венеции началось наводнение. Вода распространилась на 80% территории города. Правительство Италии выделило 20 млн евро на ликвидацию последствий катаклизма.