Wizz Air объявил однодневные скидки 20% на отдельные "латвийские" рейсы

Приобрести авиабилеты по акционным ценам можно 12 ноября, а путешествия по ним должны завершиться до 31 марта 2020 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на отдельные маршруты из и в Латвию при бронировании авиабилетов 12 ноября 2019 года.

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Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, акция действует 12 ноября 2019 года с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом). Путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 марта 2020 года. Акционная цена применяется только к бронированиям через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ и не распространяется на групповые заказы.

Отметим, лоукостер Wizz Air в настоящее время выполняет рейсы только из Киева в один латвийский город - столицу Рига. При этом скидки действуют в том числе на "декабрьские" рейсы. К примеру, билеты из Киева в Ригу в системе бронирования Wizz Air на 19 декабря без учета багажа сейчас стоят 562 гривны со скидкой (для членов Wizz Air Discount Club - 330 гривень), а на 21 декабря - 842 гривны (для членов Wizz Air Discount Club - 618 гривень).

При этом из Риги венгерская авиакомпания предлагает рейсы по нескольким интересным направлениям, в том числе в Рейкьявик (Исландия) и Осло (Норвегия).

Кстати, 12 ноября также последний день большой распродажи от латвийской авиакомпании airBaltic.