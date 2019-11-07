SkyUp запустил акционные программы в ОАЭ для путешественников с детьми и «разумных» туристов

Предложения распространяется на вылеты из аэропортов Запорожья, Харькова и Львова и касается всех рейсов в ОАЭ.

Украинский лоукостер SkyUp запустил продажу билетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по специальному предложению #KidsGoFree.

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Как сообщает пресс-служба авиакомпании, по условиям акции – при покупке взрослого билета пассажир получает нулевой тариф для ребенка (в возрасте от 2 до 11,99 лет включительно) в подарок. В таком случае за ребенка придется заплатить только аэропортовые сборы.

Предложение стартует в Запорожье, Харькове и Львове и касается всех рейсов в ОАЭ до 28 марта 2020 года включительно.

Также в пресс-службе назвали приблизительную сумму аэропортовых сборов на ребенка в рамках акции:

- Львов-Шарджа-Львов: рейсы в среду и субботу, сбор в оба конца – около 1252 грн.

- Запорожье-Шарджа-Запорожье: рейсы в четверг и воскресенье, сбор в оба конца – около 1202 грн.

- Харьков-Шарджа-Харьков: рейсы во вторник и пятницу, сбор в оба конца – около 1338 грн.

Кроме того, на днях авиакомпания SkyUp запустила концепцию #TravelSmart для активных туристов.

Согласно сообщению пресс-службы, таким образом украинский лоукостер поддерживает мировой тренд осознанного туризма и философию людей, жизнь которых – постоянное познание себя через путешествие.

Первым направлением по программе #TravelSmart станут Объединенные Арабские Эмираты из Львова, Запорожья и Харькова: стоимость билета без багажа – от 2455 грн, с багажом – от 3348 грн.

Аэропорт прилета – Шарджа, культурная столица и третий по величине город ОАЭ. Расстояние до Дубая – 17 км.

Предложение действует до 20 ноября 2019 года на рейсы, осуществляемые в период с 11 ноября 2019 года по 28 марта 2020 года включительно.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).