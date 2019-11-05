Туристы смогут бесплатно пожить в отелях в 64 странах мира

Однако только при одном условии - постояльцы должны оказать принимающей стороне какую-либо услугу.

Сотни отелей по всему миру поселят туристов бесплатно. В частности, с 18 по 24 ноября в рамках акции World Barter Week туристы получат возможность жить в отелях различных стран мира совершенно бесплатно.

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Вместо этого постояльцы должны оказать принимающей стороне какую-либо услугу или продемонстрировать свои полезные навыки, передает segodnya.ua со ссылкой на официальный сайт акции.

Например, отель Klong-muang-inn в тайской провинции Краби бесплатно разместит гостей, если они помогут в ремонтных работах на его территории. А гостевой дом La Maison Blanche Aux Volets Bleus во французском городке Ван готов предоставить ночлег с завтраком и бесплатным Wi-Fi в обмен на работу в саду или перевод их сайта на испанский и итальянский языки.

Акция World Barter Week впервые прошла в Италии в 2009 году. Спустя 10 лет проживание по бартеру в течение недели предлагают уже 407 объектов размещения в 64 странах мира. Из них более двух десятков отелей расположены в Риме.