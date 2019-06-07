В Лондоне создадут панорамный бассейн (фото)

Строительство объекта запланировано на начало 2020 года.

В Лондоне власти приняли проект строительства панорамного бассейна.

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Прозрачный 600-литровый бассейн построят на крыше 55-этажного дома Infinity London, передает ТСН со ссылкой на CNN. Проект разработан компанией Compass Pools – крупнейшим производителем композитных бассейнов в мире.

Стены и пол бассейна с 360-градусным обзором изготовлены из литого акрила. Посетители будут видеть тех, кто плывет под или над ними.

А в темное время суток бассейн будет подсвечиваться.

Посетители смогут плавать в бассейне и наслаждаться панорамой британской столицы с 220-метровой высоты.

Кроме этого, авторы проекта установят специальные лестницы, которые будут поднимать со дна бассейна посетителей на нужный уровень.

Нагрев воды обеспечит тепловая энергия, которая подается системой кондиционирования здания.

Под бассейном планируют построить пятизвездочный отель.

Напомним, в Польше достраивают самый глубокий бассейн в мире. Посетители смогут погружаться на глубину до 45 метров.