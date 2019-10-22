Резкий запах и нехватка воды: очевидцы рассказали подробности ЧП с аммиаком в "Борисполе"

В аэропорту заявили, что впервые столкнулись с подобной ситуацией.

Сотруднику авиакомпании SkyUp Airlines, который пострадавший в результате загрязнения аэропорта «Борисполь» аммиаком 21 октября, в больнице была оказана медицинская помощь. В настоящее время мужчина выписан из медучреждения.

Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании, пишет Обозреватель.

«Со стюардессами была ложная тревога – с ними все в порядке. По факту пострадал только один наш сотрудник, который находился в офисе в «Борисполе». Ему была оказана медицинская помощь, он был под капельницей… Сейчас его состояние удовлетворительное. Его отправили на обследование, он сдал анализ крови, ждет результата», – сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеПассажиры опоздали на рейс: в Wizz Air рассказали свою версию истории с отказом в посадке на самолет украинским спортсменамТакже в авиакомпании добавили, что правоохранительные органы должны прояснить все обстоятельства происшествия, в частности, получить ответ на вопрос: «Как можно было распылять химикаты на фоне такой погоды, туманов и прочего».

Одна из пассажирок Ольга Коновалова, которая вечером 21 октября прилетела в «Борисполь» рейсом из Анталии, рассказала, что, выйдя из самолета, «все сразу почувствовали неприятный резкий запах аммиака, но нам никто ничего не объяснял».

По ее словам, процедура прохождения пограничного контроля и выдачи багажа заняла более двух часов. Все это время пассажиры рейса, среди которых были и младенцы, находились «в душном помещении, в проходном зале, где практически не было мест для сидения»: «Мы сидели просто на багажной ленте, которую остановили. У меня от аммиака начали пощипывать глаза, маленькие дети начали плакать. Часа через два мы добились врача».

Читайте такжеПродали слишком много билетов: популярный лоукостер отказал украинцам в посадке на самолетКроме того, она отметила, что из-за долгого ожидания пассажиры столкнулись с проблемой нехватки питьевой воды: «Мы просили таможенников разрешения выйти и зайти, чтобы купить воды… Позже работницы аэропорта принесли бутыли с водой, но к тому времени прошло более двух часов».

В пресс-службе аэропорта «Борисполь» отметили, что впервые столкнулись с подобной ситуацией.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 октября аэропорт «Борисполь» приостанавливал обслуживание из-за угрозы отравления.

В связи с этим в больницу доставили одного человека, еще 50 пожаловались на плохое самочувствие.