УЗ увеличила срок продажи билетов на 16 поездов восточного направления

Билеты на поезда в Луганскую и Донецкую области можно приобрести не за 30, а за 45 суток до отправления поезда.

Акционерная компания "Укрзализныця" увеличила до 45 суток срок продажи билетов на 16 поездов восточного направления.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отныне билеты на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую области, можно приобрести не за 30, а за 45 суток до отправления поезда. Для удобства пассажиров "Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов в среднем на 16 поездов восточного направления, кроме скоростного поезда Интерсити+ № 712/711 Киев – Константиновка", - говорится в сообщении.

В частности, за 45 суток до отправления сейчас можно приобрести билеты на следующие поезда: № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск, № 45/46 Ужгород - Лисичанск, № 70/69 Львов - Мариуполь, № 84/83 Киев - Мариуполь, № 92/91 Одесса - Константиновка, № 96/95 Мариуполь - Харьков, Бахмут, № 116/136 - 135/115 Киев - Бердянск, Покровск, № 124/123 Киев - Константиновка, № 126/125 Киев - Константиновка, № 138/137 Хмельницкий - Лисичанск, № 140/139 Днепр - Лисичанск, № 142/141 Львов - Бахмут, № 142/141 Одесса - Мариуполь, № 205/206 Покровск - Харьков, № 215/216 Покровск - Новоалексеевка.

Отмечается, что билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила 14 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины.