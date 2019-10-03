На Закарпатье и юге Украины хотят активно развивать сельский туризм

Украинский сельский туризм может получить собственный дизайн и сервисы.

Американское агентство по развитию USAID начинает поддержку сельского туризма в Украине - на Закарпатье и на юге страны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" Анджей Шафернакер.

"Мы планируем запускать два пилотных проекта - на Бессарабии и Закарпатье, чтобы помогать новым бизнесам развиваться в сфере сельского туризма", – сказал он.

По словам Шафернакера, крупные города Украины преуспели в туризме и даже создали собственный бренд, но туристам не хватает альтернативных активностей.

Читайте такжеУкраина за год получила более 90 миллионов туристического сбора

"Когда туристы приезжают в Киев или Львов, они наслаждаются кафе, ресторанами, магазинами, какими-то достопримечательностями в центре... Но больше им выбирать не из чего. Поэтому USAID действительно хочет вложиться в развитие сельского туризма. Это хорошая альтернатива с большими ожиданиями, для которой можно разработать свой дизайн, свою продукцию и сервисы", - сказал он.

Поддержка украинского сельского туризма будет осуществляться в рамках пятилетней комплексной программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" с бюджетом в 40 млн грн. Из них 12 млн грн будут выделяться в виде грантов на проекты в сферах туризма, информационных технологий, пищевой промышленности и прочих сферах экономики.

Как сообщал УНИАН, поступления от туризма в сводный бюджет Украины в 2018 году выросли в 2,5 раза – до свыше 4 млрд грн с 1,7 млрд грн.