Пилот не пришел: в Британии за штурвал самолета посадили пассажира

Мужчина оказался опытным пилотом и имел при себе все необходимые документы.

Рейс британской авиакомпании EasyJet из Манчестера в испанский город Аликанте задержали из-за опоздания пилота. За штурвал сел пассажир самолета, который оказался квалифицированным пилотом.

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Отмечается, что Майкл Брэдли летел в отпуск в Аликанте со своей женой и маленьким сыном, однако его рейс задержали на два часа из-за отсутствия пилота.

Перед взлетом Брэдли вышел к пассажирам самолета и рассказал им, что перед досмотром в аэропорту он, зная о задержке рейса, позвонил в EasyJet и предложил свои услуги – лицензия пилота и другие необходимые документы у него были с собой. По его словам, ему перезвонили за несколько секунд и попросили сесть за штурвал самолета в Аликанте.

В авиакомпании подчеркнули, что допустили Брэдли к полету после проверки. Борт успешно приземлился.

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