Лесные пожары в Греции: к борьбе с огнем привлекли авиацию (видео)
14:10, 16 сентября 2019Новости туризма
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Дымовая завеса и пламя испортили бархатный сезон на курорте в Греции.
Лесные пожары снова поднялись на курортном острове в Греции
В Греции на популярном курортном острове Закинтос снова возникли лесные пожары.
Читайте такжеВозле Чернобыльской зоне загорелся лес, для тушения огня привлеклы авиацию (видео)Как говорится в сюжете ТСН, никто не пострадал, но из соображений безопасности пришлось эвакуировать около 300 местных жителей и отдыхающих.
К борьбе с огненной стихией доставили сотню пожарных, привлекли несколько вертолетов и самолетов, чтобы локализовать возгорание. Однако работу пожарных осложняет ветреная погода.
Как ранее сообщал УНИАН, на Черниговщине на территории военного полигона горел лес.
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