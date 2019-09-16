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Лесные пожары в Греции: к борьбе с огнем привлекли авиацию (видео)

14:10, 16 сентября 2019
Новости туризма
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Читайте такжеВозле Чернобыльской зоне загорелся лес, для тушения огня привлеклы авиацию (видео)Как говорится в сюжете ТСН, никто не пострадал, но из соображений безопасности пришлось эвакуировать около 300 местных жителей и отдыхающих.

К борьбе с огненной стихией доставили сотню пожарных, привлекли несколько вертолетов и самолетов, чтобы локализовать возгорание. Однако работу пожарных осложняет ветреная погода.

Как ранее сообщал УНИАН, на Черниговщине на территории военного полигона горел лес.

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Теги: #Греция#авиация