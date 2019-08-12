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В Одессе на пяти пляжах вода не соответствует санитарным нормам - Минздрав

22:31, 12 августа 2019
Новости туризма
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В Одессе на пяти пляжах вода не соответствует нормам / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, в зонах рекреации морского водопользования на пляжах города Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов, а также Одессы исследованы более 90 проб морской воды.

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Исследования проводились на санитарно-микробиологические и химические показатели.

Как отмечается, не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды на пляжах 10, 13, 16 станций Большого Фонтана, "Аркадия" и "Отрада".

Ранее УНИАН сообщал, что Государственная экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа заявила о загрязнении химическими веществами части пляжей в пригороде Одессы, а также об опасности купания на популярном пляже "Аркадия".

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Теги: #Одесса#пляж#санитарные нормыпогода в Одессе