В Одессе на пяти пляжах вода не соответствует санитарным нормам - Минздрав

Исследования проводились на санитарно-микробиологические и химические показатели.

В Одессе на части побережья морская вода не соответствует санитарным нормам.

Как сообщили УНИАН в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, в зонах рекреации морского водопользования на пляжах города Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов, а также Одессы исследованы более 90 проб морской воды.

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Исследования проводились на санитарно-микробиологические и химические показатели.

Как отмечается, не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды на пляжах 10, 13, 16 станций Большого Фонтана, "Аркадия" и "Отрада".

Ранее УНИАН сообщал, что Государственная экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа заявила о загрязнении химическими веществами части пляжей в пригороде Одессы, а также об опасности купания на популярном пляже "Аркадия".