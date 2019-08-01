В Мексике за несколько минут приготовили гигантский сэндвич весом более 900 килограммов (видео)

Кроме установления рекорда ведущие шеф-повара из семи стран мира угощают гостей фестиваля вкусностями.

В Мексике повара приготовили сэндвич весом более 900 кг.

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Как говорится в сюжете ТСН, мясо, креветки, грибы и арахисовая паста стали начинкой одного огромного сандвича. Приготовили его за 2 минуты 29 секунд повара на фестивале в Мексике. И сразу же попали в Книгу рекордов. Длина бутерброда - 72 метра, вес - 900 кг.

Кроме установления рекорда ведущие шеф-повара из семи стран мира угощают гостей фестиваля блюдами. Каждый пытается поразить мастерством приготовления и особой подачей вкусностей.

Продлится "вкусный" праздник до воскресенья.