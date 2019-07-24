Украинец рассказал, как объехал весь мир за 280 дней и установил несколько рекордов (видео)

Теперь Артемий Сурин планирует немного отдохнуть и взяться за блокнот, чтобы записать все пережитое.

Все континенты, все меридианы и свыше 100 тысяч километров за спиной. Украинец Артемий Сурин вернулся на Родину. Кругосветное путешествие завершилось.

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Пустыни и леса, горные пейзажи и городской асфальт, тысячи пройденных, проеханных и преодоленных водоемами путей. Девять месяцев в пути и всего несколько дней на страну.

"Иран. Место, где я не только мог завершить кругосветку, но и своей жизни", - говорит путешественник.

Украинца задержали, потому что поднял в небо квадрокоптер, когда хотел снять старый поселок. Разрешение имел, но полиция восприняла за шпионаж, потому что рядом был ее участок. Суд провели за пять минут и бросили в тюрьму. Уцелел чудом, слава СМИ и дипломатам.

Артемий Сурин - первый украинец, который совершил кругосветку по канонам, установленным Лондонским королевским географическим обществом.

Сначала была Европа с наибольшим количеством памятников, дальше – бескрайняя Африка с особыми ночам. За тем Северная Америка, и перешеек в Южной. Потом - Антарктида, а за ней еще месяца морями до Австралии, и сам континент, Океания и целая Азия. Вывод сделал один: "Мир очень приветливый, он открыт. В нем тотально больше хороших людей, которые помогали".

Теперь Артемий планирует немного отдохнуть и взяться за блокнот, чтобы записать все пережитое.