Лучшая авиакомпания Европы запустила прямые рейсы Стамбул - Бали

В пресс-службе также отметили, что полетная сетка авиакомпании Turkish Airlines в Украине включает Киев, Одессу, Львов, Запорожье, Херсон и Харьков.

Авиакомпания Turkish Airlines, базовый перевозчик Турции, с 17 июля начала выполнять прямые рейсы между Бали (Индонезия) и Стамбулом (Турция).

Согласно сообщению пресс-службы авиакомпании, рейсы будут осуществляться авиаперевозчиком семь раз в неделю.

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Из Стамбула авиакомпания будет вылетать в 01:20, а с Бали в 21:00.

В пресс-службе также отметили, что полетная сетка авиакомпании Turkish Airlines в Украине включает Киев, Одессу, Львов, Запорожье, Херсон и Харьков.

Также, авиакомпания Turkish Airlines предлагает своим пассажирам, вылетающим из городов Украины, услугу бесплатного размещения в отеле – Stopover в Стамбуле.

Услуга бесплатного размещения в отеле доступна для пассажиров, время ожидания между рейсами которых составляет 20 часов или более.

Справка УНИАН. Turkish Airlines — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 255 иностранных и 49 внутренних аэропортов в Европе, Азии, Африке и Америке. В Украине авиакомпания работает с 1993 года.