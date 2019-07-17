Не для слабонервных: в Китае открыли стеклянный мост с 5D-эффектом (видео)
13:49, 17 июля 2019Новости туризма
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Туристам предлагают пройтись по стеклянному мосту, на котором «трещит» поверхность.
Не для слабонервных: в Китае открыли стеклянный мост с 5D-эффектом
В китайской провинции Гуйчжоу открыли 220-метровый стеклянный мост, на котором благодаря 5D-технологиям складывается впечатление, что под ногами трещит стекло.
Кроме потрескивания стекла, туристы смогут наблюдать за виртуальными рыбами и цветами под ногами.
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Прогуливаться мостом могут 400 человек одновременно. Подвешенный мост расположен на высоте более 80 метров.
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