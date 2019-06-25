Экспресс в "Борисполь" перевез уже 400 тысяч пассажиров

По данным пресс-службы ж/д ведомства, сейчас экспрессом в течение месяца пользуется около 100 тысяч пассажиров.

Акционерная компания "Укрзализныця" перевезла 400 тысяч пассажиров на экспресс-поезде Kyiv Boryspil Express, который был запущен в конце ноября 2018 года между железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь".

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

По информации пресс-службы, сейчас экспрессом в течение месяца пользуется около 100 тысяч пассажиров.

"Kyiv Boryspil Express - это, несомненно, пример успешного проекта, который с каждым месяцем становится все популярнее, и который нужен столице. Если в течение первого месяца экспресс перевез чуть более 50 тысяч пассажиров, то с каждым месяцем эта цифра росла, и уже в течение мая он перевез около 100 тысяч. В планах - дальнейшее развитие этого проекта", - цитирует пресс-служба главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

По данным компании, с 10 мая 2019 года на указанном маршруте "Укрзализныця" начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами.

"Сейчас в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов: №830 Киев (11:02) - Борисполь (11:41), №829 Борисполь (11:44) - Киев (12:26), №834 Киев (13:00) - Борисполь (13:38), №833 Борисполь (13:58) - Киев (14:38), №842 Киев (17:00) - Борисполь (17:38) и №841 Борисполь (17:41) - Киев (18:20)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь".

Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом функционирует в режиме 24/7, поезд ежесуточно осуществляет 27 рейсов, расчетное время в пути - 35 минут.