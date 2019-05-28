В Одесский порт раньше графика прибыл круизный лайнер «Принцесса Днепра»

Маршрут откорректирован из-за шторма. На борту – более 200 иностранцев.

Сегодня в Одесский морской порт раньше графика прибыл круизный лайнер «Принцесса Днепра».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе администрации порта, теплоход зашел в порт на день раньше графика из-за штормового предупреждения в районе поселка Вилково (Килийский район Одесская область).

В связи с этим маршрут круиза был откорректирован - судно зашло в Одессу, минуя Килию.

Как отмечается, в настоящее время судно осуществляет первый в навигацию 2019 года рейс по маршруту «Киев-Днепропетровск-Запорожье-Херсон-Килия-Одесса». Среди пассажиров на борту преобладают граждане Норвегии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Швейцарии и Израиля. Всего туристов насчитывается 227 человек.

Всего по маршруту между Киевом и Килией на текущий сезон запланировано 10 круизов.

Как отмечается, изменения графика не отразятся на культурной программе, составленной для пассажиров «Принцессы Днепра». В районный центр Килия они поедут на автобусах. В дальнейшем состоится экскурсия по Одессе, запланировано посещение спектакля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, а также поездка в Белгород-Днестровскую крепость. Стоянка теплохода в Одесском порту рассчитана до 31 мая.

В пресс-службе добавили, что сейчас на морском вокзале порта наблюдается нечастое для последних лет событие - два круизных теплохода-речника ошвартованы возле одного причала ходовыми рубками друг к другу.

Первый лайнер – теплоход Viking Sineus находится в гавани с 24 мая.

«Второй, однотипный с ним теплоход «Принцесса Днепра» зашел в порт сегодня, 28 мая», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Одесском морском порту открылся круизный сезон визитом судна одного из крупнейших в мире операторов - теплохода Viking Sineus с американскими туристами на борту.