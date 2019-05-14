Власти Нидерландов планируют прекратить продвижение туризма

Главные достопримечательности, ради которых люди со всего мира едут в Нидерланды, уже не выдерживают наплыва посетителей.

В Нидерландах власти намерены прекратить продвижение туризма и сосредоточиться на распределении туристических потоков.

Это связано с чрезмерным наплывов путешественников, сообщает Новое время со ссылкой на DutchNews.

По информации издания, главные достопримечательности, ради которых люди со всего мира едут в Нидерланды, - каналы, тюльпаны, ветряные мельницы - уже не выдерживают наплыва посетителей.

Больше всего страдает Амстердам, в связи с чем предлагается перераспределить турпотоки в менее загруженные участки страны.

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Новая стратегия предполагает продвижение Нидерландов как одного большого мегаполиса со множеством районов, таких как озерная провинция Фрисландия и "дизайнерский" Эйндховен.

Ожидается, что турпоток в страну к 2030 году вырастет как минимум до 29 миллионов человек. В 2018 году в страну приехало 19 млн путешественников.

Ранее, власти нидерландской столицы Амстердама ужесточили правила проведения мероприятий в центре города. Согласно новым правилам, район Де-Валлен, известный как квартал красных фонарей, больше не может быть местом для туристических экскурсий.