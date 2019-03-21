Со следующего года в Амстердаме запретят экскурсии в квартале красных фонарей

Такие меры предприняты, чтоб избавится от суеты и шума в центре города. Также это шаг навстречу работникам секс-индустрии.

Со следующего года в знаменитом квартале красных фонарей в Амстердаме запретят проводить экскурсии.

Такое решение приняли местные власти, оно вступает в силу с 1 января 2020 года, сообщает местное издание NOS.

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Сообщается, что такие меры предприняты, чтоб избавится от суеты и шума в центре города. Также это шаг навстречу работникам секс-индустрии.

"Сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность", - говорит городской консул Олдерман Коцк.

Экскурсии по-прежнему можно проводить за пределами квартала красных фонарей. При этом с недавних пор гиды могут набирать ограниченное количество туристов в свои группы.

Как сообщал УНИАН, посетителей легендарного квартала красных фонарей в Амстердаме все чаще интересует возможность сфотографироваться с девушками легкого поведения, стоящих в витринах, чем воспользоваться интимными услугами. Сами путаны в легком недоумении.