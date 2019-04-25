Поросячья радость: в Токио открыли кафе с маленькими свинками (видео)
13:17, 25 апреля 2019Новости туризма
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Посетители признаются, что такая свинотерапия помогает снять стресс и поднимает настроение.
В Токио открыли кафе с маленькими свинками
В Токио открыли кафе с маленькими свинками, говорится в сюжете ТСН.
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Пока посетители пьют кофе и едят вкусные пирожные, рядом с ними бегают хвостатые зверушки. Всем не больше 4 месяцев, а весят они до 5 кг.
Владельцы заведения позволяют гостям гладить поросят и кормить овощами. Посетители признаются, что такая свинотерапия помогает снять стресс и поднимает настроение.
Отметим, кафе с животными в мире давно не редкость - где-то есть котики, где-то собачки. К примеру, в Таиланде недавно появилось корги-кафе.
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