Поросячья радость: в Токио открыли кафе с маленькими свинками (видео)

Посетители признаются, что такая свинотерапия помогает снять стресс и поднимает настроение.

В Токио открыли кафе с маленькими свинками, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Турции откроется первый отель для веганов

Пока посетители пьют кофе и едят вкусные пирожные, рядом с ними бегают хвостатые зверушки. Всем не больше 4 месяцев, а весят они до 5 кг.

Владельцы заведения позволяют гостям гладить поросят и кормить овощами. Посетители признаются, что такая свинотерапия помогает снять стресс и поднимает настроение.

Отметим, кафе с животными в мире давно не редкость - где-то есть котики, где-то собачки. К примеру, в Таиланде недавно появилось корги-кафе.