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Поросячья радость: в Токио открыли кафе с маленькими свинками (видео)

13:17, 25 апреля 2019
Новости туризма
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Пока посетители пьют кофе и едят вкусные пирожные, рядом с ними бегают хвостатые зверушки. Всем не больше 4 месяцев, а весят они до 5 кг.

Владельцы заведения позволяют гостям гладить поросят и кормить овощами. Посетители признаются, что такая свинотерапия помогает снять стресс и поднимает настроение.

Отметим, кафе с животными в мире давно не редкость - где-то есть котики, где-то собачки. К примеру, в Таиланде недавно появилось корги-кафе.

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Теги: #Япония#животные#Токио#кафе#вьетнамские свинки