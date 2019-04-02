В Мукачево прибыл первый поезд со словацкого Кошице (фото)

Время рельсового автобуса в пути составит около 4 часов.

Акционерная компания «Укрзализныця» протестировала маршрут Мукачево - Кошице (Словакия) по евроколее, сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook.

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"Железнодорожники в Мукачево встретили первый поезд из Кошице. Это пока тестовый рейс. Регулярное пассажирское сообщение, как и обещали, планируем запустить уже в июне", - написал он.

Кравцов отметил, что время в пути составит около 4 часов.

«С украинского вокзала в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по евроколее за 4:00. Маршрут такой - «Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в июне планирует запустить поезд по маршруту Мукачево – Кошице.