Из Мукачево в июне запустят поезд в словацкий Кошице

Поезда будут формировать железнодорожники из Словакии, а время в пути составит около 4 часов.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» с июня запустит поезд по маршруту Мукачево - Кошице (Словакия) по евроколее, сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook.

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"Пока осторожны в датах, но предварительные договоренности таковы: уже в июне «Укрзализныця» запустит поезд Мукачево - Кошице. Тестовый рейс по этому маршруту поедет через несколько месяцев - 2 апреля", - написал он.

Кравцов отметил, что поезда будут формировать железнодорожники из Словакии, а время в пути составит около 4 часов.

«В прошлом году мы удачно запустили рейс в Будапешт, тоже по евроколее. Намерения свои не меняем - именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре «Укрзализныця» запустила прямой поезд Мукачево-Будапешт, который будет курсировать по евроколее 1435 мм. Поездом в столицу Венгрии можно добраться за 6 часов.