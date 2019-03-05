МАУ объявила скидки до 30% к 8 марта

Купить билеты со скидками можно будет с 7 по 10 марта, срок путешествия по акционным билетам ограничивается периодом 18 марта - 10 июня 2019 года.

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала скидки до 30% почти на все направления по случаю Международного женского дня, который отмечается 8 марта.

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Как сообщает пресс-служба МАУ, акционные цены распространяются на билеты в города Украины, Европы, Азии и Северной Америки.

Купить билеты со скидками можно будет с 7 по 10 марта 2019 года на сайте авиакомпании.

При этом срок путешествия по акционным билетам ограничивается периодом 18 марта - 10 июня 2019 года.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 15 января 2019 года начали действовать новые нормы провоза ручной клади на всех рейсах авиакомпании МАУ.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".