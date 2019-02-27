В Нью-Йорке открыли музей щенков (видео)
18:53, 27 февраля 2019Новости туризма
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В музее каждый посетитель может подобрать щенка, который подходит ему больше всего.
Музей щенков открыли в Нью-Йорке.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Трехметровый пес с такси на голове, гламурные мозаики в метро и целый собачий музей, в котором каждый посетитель может подобрать щенка, который подходит ему больше всего.
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