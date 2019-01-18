В Испании на ежегодном фестивале всадники вместе с лошадьми прыгали через "очищающий" огонь (видео)

Зоозащитники критикуют участников фестиваля за жестокое обращение с животными, те же отвечают, что стараются позаботиться о лошадях как можно лучше, чтобы те не пострадали.

В Испании провели традиционный фестиваль, во время которого всадники вместе с лошадьми перепрыгивают через огонь.

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Как говорится в сюжете ТСН, такой рискованный фестиваль проходит ежегодно на западе Испании, в поселке Сан-Бартоломе-де-Пинарес.

Традиция возникла, когда поселок охватила смертельная чума и погибло много животных. По поверью, очистить их и защитить на целый год можно при помощи дыма. Поэтому до сих пор десятки владельцев привозят своих лошадей, чтобы те приняли участие в забаве.

Зоозащитники критикуют участников фестиваля за жестокое обращение с животными. Те же отвечают, что стараются позаботиться о лошадях как можно лучше, чтобы те не пострадали. Особенно тщательно заплетают их гривы, чтобы волосы не уничтожил огонь.

Отметим, испанцы вообще любят яркие и порой рискованные фестивали. В частности, ежегодно в августе в испанском городе Буньоль, всего в нескольких километрах от Валенсии, прохдить традиционная битва помидорами Томатина.