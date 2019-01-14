Популярные курорты Австрии заблокированы из-за снегопада

Десятки тысяч людей заблокированы на популярных горнолыжных курортах Австрии из-за сильных снегопадов. Отрезанные от внешнего мира, в частности, Зельден и Ишгль.

Вызванный снегом хаос в Австрии продолжается.Из-за заблокированных снегом дорог только в австрийской земле Зальцбург около 17 тысяч человек оказались отрезанными от внешнего мира.

Об этом сообщает в понедельник, 14 января, DW со ссылкой на dpa.

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Отрезанные в результате снегопадов и популярные горнолыжные курорты в Тироле и Форальберге, среди которых Ишгль, Лех, Зельден и Цюрс.

Синоптики прогнозируют дальнейшие осадки. К вечеру понедельника ожидается выпадение до одного метра снега. В отдельных районах и в дальнейшем остается опасность схода лавин.

Юг Баварии - в эпицентре бедствия

Кроме того критической остается ситуация и на юге и востоке немецкой Баварии. Во многих районах объявлено состояние стихийного бедствия, приостановлено обучение в школах. К вечеру понедельника, 14 января, в районах на юге и востоке Баварии ожидается выпадение до 60, а кое-где и 100 сантиметров нового снега.

К работам по расчистке дорог и помощи местным жителям привлекли подразделения Бундесвера и резерв полиции.