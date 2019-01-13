В Австрии из-за схода лавины погибли три лыжника

Еще один человек числится пропавшим без вести.

Три лыжника из Германии погибли в результате схода лавины близ горнолыжного курорта Лех в австрийских Альпах.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на данные полиции.

Об исчезновении группы лыжников полиции стало известно от жены одного из попавших под лавину вечером в субботу, 12 января.

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Погибшие - мужчины в возрасте 32, 35 и 57 лет. Их тела были найдены в субботу около 23:00 по местному времени. Еще один участник группы - 28-летний мужчина - пока не найден. Спасатели были вынуждены прекратить поиски из-за сохраняющейся лавиноопасной ситуации.

Тела немецких туристов возле одного из самых крутых в мире склонов Langer Zug нашли благодаря сигналам мобильных телефонов. Ранее склон был закрыт из-за высокой вероятности схода лавин. Отмечается, что у погибших было с собой снаряжение, необходимое для скитура и фрирайда.

Как сообщал УНИАН, Австрия и Германия получили новые предупреждения о сходе лавин на фоне ожидаемого восстановления сильных снегопадов в регионе.