В сети опубликовали рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний мира в 2018 году

Наиболее пунктуальным признали панамского перевозчика Copa Airlines.

OAG's Punctuality League обнародовали рейтинг самых пунктуальных авикомпаний мира в 2018 году.

Наиболее пунктуальным признали панамского перевозчика Copa Airlines. В прошлом году по расписанию прилетели и улетели 89,79% рейсов авиакомпании.

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OAG's Punctuality League определяла своевременным рейс, который прилетал или улетал в течение 15 минут после запланированного времени. Также учитывали случаи отмены полетов.

Второе место занял авиаперевозчик Латвии airBaltic, за которым следуют Hong Kong Airlines (88,11%), Hawaiian Airlines (87,52%) и Bangkok Airways (87,16%), пишет Telegraph.

Ранее сообщалось, что лоукостеры Ryanair и Wizz Air начнут летать из Одессы летом этого года.