В сети опубликовали рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний мира в 2018 году
17:44, 06 января 2019Новости туризма
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Наиболее пунктуальным признали панамского перевозчика Copa Airlines.
Второе место занял авиаперевозчик Латвии airBaltic / фото facebook/NikolaevAirport
OAG's Punctuality League обнародовали рейтинг самых пунктуальных авикомпаний мира в 2018 году.
Наиболее пунктуальным признали панамского перевозчика Copa Airlines. В прошлом году по расписанию прилетели и улетели 89,79% рейсов авиакомпании.
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OAG's Punctuality League определяла своевременным рейс, который прилетал или улетал в течение 15 минут после запланированного времени. Также учитывали случаи отмены полетов.
Второе место занял авиаперевозчик Латвии airBaltic, за которым следуют Hong Kong Airlines (88,11%), Hawaiian Airlines (87,52%) и Bangkok Airways (87,16%), пишет Telegraph.
Ранее сообщалось, что лоукостеры Ryanair и Wizz Air начнут летать из Одессы летом этого года.
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