В Минэкологии рассказали, сколько туристов посетили зону отчуждения в этом году

Поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 млн грн.

В зону отчуждения с туристической целью в 2018 году прибыли 63 тыс. людей. Поступления от туристических услуг за год составили 39 млн грн.

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Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов. "Увеличивается поток туристов в зону отчуждения. В 2014 году ее посетило более 8 тыс. туристов. В 2016 - около 36 тыс. В этом году - 63 тыс. Поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 млн грн", - говорится в отчете.

В ведомстве заверили, что Минэкологиивыполнило все обязательства, связанные с взносами в Чернобыльский фонд "Укрытие".

"Минэкологии создало условия для развития возобновляемой энергетики, усовершенствовало и автоматизировало систему посещения зоны отчуждения, открыло три офиса Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Киеве, Чернобыле и пгт. Иванков", - говорится в сообщении.