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Wizz Air объявил однодневные скидки 20% на избранные маршруты

11:10, 28 декабря 2018
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

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Как говорится в почтовой рассылке авиакомпании, скидка 20% применяется только к избранным рейсам. Акционные предложения будут обозначены при поиске символом % на голубом фоне.

При этом акция действует 28 декабря с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом).

В то же время путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 марта 2019 года.

Цена применяется только к бронированиям через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ.

Отметим, лоукостер Wizz Air в настоящее время выполняет рейсы из трех украинских городов - Киев, Харьков, Львов - в целый ряд европейских стран.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, намерен возобновить работу украинской дочерней компании «Визз Эйр Украина» и получить лицензию украинского авиаперевозчика в 2019 году.

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Теги: #Wizz Air#лоукостер#скидки на авиабилеты