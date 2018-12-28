Wizz Air объявил однодневные скидки 20% на избранные маршруты

Приобрести авиабилеты по акционным ценам можно 28 декабря, а путешествия по ним должны завершиться до 31 марта 2019 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на избранные маршруты при бронировании авиабилетов 28 декабря.

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Как говорится в почтовой рассылке авиакомпании, скидка 20% применяется только к избранным рейсам. Акционные предложения будут обозначены при поиске символом % на голубом фоне.

При этом акция действует 28 декабря с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом).

В то же время путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 марта 2019 года.

Цена применяется только к бронированиям через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ.

Отметим, лоукостер Wizz Air в настоящее время выполняет рейсы из трех украинских городов - Киев, Харьков, Львов - в целый ряд европейских стран.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, намерен возобновить работу украинской дочерней компании «Визз Эйр Украина» и получить лицензию украинского авиаперевозчика в 2019 году.