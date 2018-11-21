Wizz Air намерен возобновить работу своей украинской "дочки"

«Визз Эйр Украина» позволит расширить сеть лоукост-маршрутов авиакомпании в/из Украины благодаря инвестициям 2,5 млрд долл.

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, намерена возобновить работу украинской дочерней компании «Визз Эйр Украина» и получить лицензию украинского авиаперевозчика в следующем году.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, об этом заявил генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

«Украина всегда была и остается чрезвычайно важным рынком для Wizz Air. С начала нашей работы здесь в 2008 году мы перевезли 7 млн пассажиров на наших лоукост-маршрутах в и из Украины и, таким образом, стали ведущим лоукост-перевозчиком на рынке. В подтверждение нашей приверженности Украине и в ответ на высокий спрос потребителей, Wizz готова в ближайшее время существенно увеличить объем своих инвестиций в страну. В том числе, речь идет о возобновлении работы нашей украинской дочерней компании «Визз Эйр Украина», и здесь мы рассчитываем на необходимую поддержку от представителей украинской власти. Наша основная цель - предлагать украинским пассажирам больше возможностей для доступных путешествий как по Европе, так и за ее пределами», - цитирует пресс-служба Варади.

Отмечается, что по результатам сегодняшней встречи «Визз Эйр Украина» намерена получить лицензию украинского авиаперевозчика уже в следующем, 2019 году.

Читайте такжеRyanair и Wizz Air с 1 ноября синхронно уменьшили размеры багажа для бесплатного провоза

Согласно сообщению, участники встречи обсудили законодательные, регуляторные и экономические условия, необходимые для достижения финальных договоренностей в рамках долгосрочного бизнес предложения. «Восстановление деятельности «Визз Эйр Украина» способствовало бы развитию украинской авиационной отрасли, обеспечивая высокоэффективные с точки зрения затрат и качества предложения для путешествий для миллионов украинцев и туристов, которые хотят посетить Украину. Кроме того, это позволило бы создать около 6000 локальных рабочих мест, как прямых, так и в смежных отраслях, и стимулировало бы значительное развитие украинского туризма и сферы услуг», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, восстановление «Визз Эйр Украина» позволит расширить сеть лоукост-маршрутов авиакомпании в/из Украины благодаря инвестициям 2,5 млрд долл., которые будут направлены на увеличение украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

«Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины. В результате, запланированный объем перевезенных пассажиров составит 6 млн в год к 2025 году», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера Порошенко провел встречу с руководством авиакомпании Ryanair на которой авиакомпания сообщила о планах за три-пять лет инвестировать в Украину 1,5 млрд долл., увеличив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн человек. Также сегодня коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан объявил о запуске с первой недели апреля 2019 года пяти новых направлений из Украины.