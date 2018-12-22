В Чернигове проходит фестиваль сала

На центральной площади города продают мясную продукцию из более чем 10 районов области.

В Чернигове на центральной Красной площади города проходит областной фестиваль сала.

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Как передает корреспондент УНИАН, организаторами мероприятия выступили облгосадминистрация и городской совет.

На площади продают мясную продукцию из более чем 10 районов Черниговской области. К отдельным производителям выстроились очереди черниговцев, чтобы продегустировать и приобрести сало, мясные и колбасные изделия.

Участников фестиваля приветствовала заместитель председателя Черниговской ОГА Наталия Романова. Она отметила, что ученые доказали пользу от употребления сала.

"Это национальный продукт, который является не просто символом, а секретом силы украинского народа", - подчеркнула заместитель председателя ОГА.

Также в рамках фестиваля проходят концерт, различные конкурсы для взрослых и детей. Ведущие рассказывают об особенностях приготовления и хранения продуктов из сала, а также о полезных свойствах этого продукта, особенно зимой.