Границы ЕС оборудуют детекторами лжи (видео)

Пропускные пункты Венгрии, Латвии и Греции оборудуют детекторами лжи. Технологию будут тестировать полгода.

Европейский союз запускает пилотный проект, согласно которому некоторые пропускные пункты Венгрии, Латвии и Греции оборудуют детекторами лжи.

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Система сможет не только проверить документы, но и задать вопросы, оценить жесты и мимику человека, чтобы определить правду ли говорит путешественник. В случае проблем она будет подавать сигнал пограничникам, которые уже будут решать, пропускать ли человека.

Технологию будут опробывать полгода. Если тестирование будет успешным, то систему введут и на границах других стран. На программу уже выделили 5 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, туристов и мигрантов на границе с ЕС скоро будут встречать цифровые "пограничники" - с ноября в нескольких стран Шенгенской зоны начинаются испытания программы iBorderCtrl.