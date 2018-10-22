Итальянский лоукостер с марта запустит рейсы из Киева в Геную

В настоящее время самолеты Ernest Aиrlines летают в Италию из Киева по пяти направлениям.

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines планирует с марта 2019 года запустить рейс из Киева в Геную (Италия).

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Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Киев» им. Сикорского (Жуляны) со ссылкой на слова регионального менеджера авиакомпании Дэвида Стрина.

«Генуя считается родиной Христофора Колумба и крупнейшим морским портом Италии. Поэтому самолеты компании Ernest Aиrlines летают в Италию из Киева по пяти направлениям: Рим, Милан (Бергамо), Милан (Мальпенса), Неаполь, Болонья», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, лоукост-авиакомпания Ernest Airlines с 21 марта 2019 года запустит регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан (Италия).

Справка УНИАН. Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года. На данный момент авиакомпания выполняет полеты из Киева и Львова в города Италии.

Авиакомпания Ernest начала свои полеты из киевского аэропорта в декабре 2018 года. Сейчас Ernest выполняет 15 рейсов в неделю в Италии из Киева.