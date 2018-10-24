Стало известно, какие страны больше всех зарабатывают на туризме

Украина заработала на иностранных туристах 1,261 млрд долл., что составляет лишь 0,2% доходов от туризма в европейских странах.

Туристы потратили больше всего денег в 2017 году в таких странах, как США, Испания и Франция.

Соответствующие данные по итогам 2017 года опубликовала Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO).

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Так, США в 2017 году заработали на туристах 210,7 млрд долл., Испания – 68 млрд долл., а Франция – 60,7 млрд долл. Также в топ-10 попали Таиланд, Великобритания, Италия, Австралия, Германия, Макао (Китай) и Япония. Все вместе они заработали 643,5 млрд долл., тогда как общий показатель доходов всех стран мира от туризма составил 1,34 трлн долл. (+5% по сравнению с предыдущим годом).

Посещали иностранные туристы в 2017 году чаще всего Францию (86,9 млн человек), Испанию (81,8 млн человек) и США (76,9 млн человек). Также в первую десятку самых посещаемых стран попали Китай, Италия, Мексика, Великобритания, Турция, Германия и Таиланд. Всего отдыхать за границу в 2017 году ездили 1,33 млрд человек, 51% из которых – жители Европы.

При этом Украину в 2017 году, по подсчетам UNWTO, посетили 14,23 млн туристов, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Заработала Украина на них 1,261 млрд долл., что составляет лишь 0,2% доходов от туризма в европейских странах (всего Европа заработала 519,232 млрд долл. на туризме).

В то же время тратили больше всех в международных поездках туристы из Китая (257,7 млрд долл.), США (135 млрд долл.) и Германии (89,1 млрд долл.). Также хорошо потратились на туризм в 2017 году граждане Великобритании, Франции, Австралии, Канады, России, Южной Кореи и Италии.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее были названы лучшие туристические направления на 2019 год.