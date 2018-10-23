Австрия признана лучшей страной для получения вида на жительство

Всего в исследовании за 2018 год рассматривались инвестиционные программы получения ВНЖ 21 страны.

Австрия стала новым лидером рейтинга программ получения вида на жительство (ВНЖ) через инвестиции.

Об этом свидетельствуют данные обновленного ежегодного рейтинга инвестиционных программ, опубликованного международной консалтинговой компанией Henley & Partners.

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Всего в исследовании за 2018 год рассматривались инвестиционные программы получения ВНЖ 21 страны. Первое место заняла программа Австрии с самыми высокими показателями качества жизни и репутации страны. Португалия, которая была несменным лидером последних лет, оказалась на втором месте. На третьей позиции - новая программа Италии. Она позволяет получить ВНЖ страны через инвестиции от 500 тысяч евро. Великобритания с популярной среди иностранных инвесторов визой Tier 1 за год поднялась на одну позицию и теперь занимает 5 место. Греция улучшила показатели и оказалась на 12 месте (15 в прошлом году), опередив Латвию и Испанию. Программа Болгарии по-прежнему на последнем месте.

Для определения позиции программы в рейтинге ВНЖ через инвестиции использовались 10 показателей: репутация, качество жизни, налогообложение, безвизовый въезд в другие страны, срок рассмотрения заявления и качество обработки информации, комплаенс, требования инвестициям, общие расходы, сроки получения гражданства и требования для получения гражданства. По каждому критерию независимые эксперты, а также инвесторы и государственные деятели, выставляли странам баллы (от 0 до 10), после чего результаты суммировались.

Отметим, ранее компания Henley & Partners также опубликовала рейтинг паспортов мира, в котором Украина заняла 41 место.

Henley & Partners – международный лидер в сфере планирования местожительства для частных клиентов и их семей. Компания также выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции.