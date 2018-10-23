цей матеріал доступний українською

Австрия признана лучшей страной для получения вида на жительство

09:01, 23 октября 2018
Новости туризма
908 0
Австрия возглавила рейтинг инвестиционных программ / Иллюстрация REUTERS

Об этом свидетельствуют данные обновленного ежегодного рейтинга инвестиционных программ, опубликованного международной консалтинговой компанией Henley & Partners.

Читайте такжеСоставлен рейтинг самых популярных стран среди туристов

Всего в исследовании за 2018 год рассматривались инвестиционные программы получения ВНЖ 21 страны. Первое место заняла программа Австрии с самыми высокими показателями качества жизни и репутации страны. Португалия, которая была несменным лидером последних лет, оказалась на втором месте. На третьей позиции - новая программа Италии. Она позволяет получить ВНЖ страны через инвестиции от 500 тысяч евро. Великобритания с популярной среди иностранных инвесторов визой Tier 1 за год поднялась на одну позицию и теперь занимает 5 место. Греция улучшила показатели и оказалась на 12 месте (15 в прошлом году), опередив Латвию и Испанию. Программа Болгарии по-прежнему на последнем месте.

Для определения позиции программы в рейтинге ВНЖ через инвестиции использовались 10 показателей: репутация, качество жизни, налогообложение, безвизовый въезд в другие страны, срок рассмотрения заявления и качество обработки информации, комплаенс, требования инвестициям, общие расходы, сроки получения гражданства и требования для получения гражданства. По каждому критерию независимые эксперты, а также инвесторы и государственные деятели, выставляли странам баллы (от 0 до 10), после чего результаты суммировались.

Отметим, ранее компания Henley & Partners также опубликовала рейтинг паспортов мира, в котором Украина заняла 41 место.

Henley & Partners – международный лидер в сфере планирования местожительства для частных клиентов и их семей. Компания также выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Австрия#вид на жительство#рейтинг стран