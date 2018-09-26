Ryanair отменяет 190 рейсов из-за забастовки бортпроводников

Причиной отмены стала забастовка бортпроводников в шести странах.

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair отменяет 190 рейсов в пятницу, 28 сентября, в шести европейских странах - Испании, Бельгии, Нидерландах, Португалии, Италии и Германии.

Причиной отмены стала очередная забастовка бортпроводников в этих странах, объявленная на этот день, пишет Deutsche Welle.

Доля отмененных рейсов составляет восемь процентов от около 2400 рейсов авиакомпании, запланированных на пятницу. В целом отмена рейсов затронет около 30 тысяч пассажиров.

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Представитель Ryanair Кенни Джейкобс извинился перед пассажирами и заверил, что компания сделала все, что могла, чтобы избежать проблемной ситуации.

Напомним, 12 сентября ирландская авиакомпания Ryanair вынуждена была отменить 150 из 400 рейсов из Германии и в нее из-за забастовки 400 пилотов и 1000 бортпроводников Ryanair, которая длилась сутки.

В августе пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах также объявляли забастовку, она стала крупнейшей за всю историю Ryanair. Тогда отмены рейсов коснулись более 55 тысяч пассажиров.

Профсоюзы ведут переговоры с руководством ирландской авиакомпании с января 2018-го, стремясь к улучшению условий труда и повышения заработных плат.

С начала сентября ирландский лоукостер осуществляет полеты из Киева в Берлин и в обратном направлении.