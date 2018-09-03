Первый "украинский" рейс Ryanair вылетел из Киева в Берлин (фоторепортаж)

Приход Ryanair в Украину удался лишь со второй попытки, полноцено компания начнет выполнять украинские рейсы уже с октября этого года.

Ирландский лоукостер Ryanair сегодня, 3 сентября 2018 года, совершил первый рейс из Украины. Около 14:20 первый самолет прилетел в столицу, а уже в 14:55 отправился из киевского аэропорта "Борисполь" в берлинский "Шонефельд".

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Как сообщал УНИАН, в начале марта 2018 года CEO авиакомпании Ryanair Майкл о'Лири, генеральный директор аэропорта "Борисполь" и генеральный директор аэропорта "Львов" подписали контракт об условиях обслуживания Ryanair в этих аэропортах.

Тогда же стало известно, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины: 10 рейсов из Киева и 5 рейсов из Львова с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета будет 40 евро.

Позже стало известно, что первые рейсы Ryanair из Украины начнут выполняться несколько раньше - уже с начала сентября из Киева в Берлин.

Отметим также, что приход Ryanair в Украину удался лишь со второй попытки. Первая попытка 2017 года была неудачной из-за провала переговоров авиакомпании с киевским аэропортом "Борисполь".