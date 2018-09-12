В аэропорту «Борисполь» пассажиры смогут следить за судьбой своего багажа в режиме онлайн

Прямую трансляцию для пассажиров, ожидающих багаж, планируют установить в новом багажном отделении «Борисполя», которое скоро сдается в эксплуатацию.

Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) уже в 2018 году планирует предоставить пассажирам возможность отслеживать свой багаж в режиме онлайн.

Об этом рассказал генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин в интервью «Вестям».Читайте такжеFlydubai с 28 октября перенесет рейсы в аэропорт "Борисполь"

«Мы вошли в среднемировую статистику в нашей географической зоне - в Берлине, Белграде, Мадриде, Киеве приблизительно одинаковое количество жалоб на воровство (багажа в аэропортах – ред.). Знаете, везде присутствует человеческий фактор. Везде с багажом общаются грузчики. И во всем мире в грузчики человек, который имеет высокую социальную ответственность, не идет. Вот вам ответ на все вопросы. В результате мы тратим очень большие деньги на то, чтобы контролировать персонал, работающий, контактирующий с багажом. То есть это и видеоконтроль, и оперативные мероприятия, это и системы видеосопровождения всего пути багажа от самолета до зала», - рассказал Рябикин.

При этом он сообщил, что вскоре проследить в режиме онлайн за своим багажом смогут и обычные пассажиры.

«В новом багажном отделении, которое скоро сдается, мы вообще планируем установить прямую трансляцию для пассажиров, ожидающих багаж. Багаж будут выгружать на ленту, и каждый сможет видеть, как обращаются с его вещами. И, скорее всего, в ноябре мы презентуем открытие багажного отделения вместе с открытием трансферной зоны, может, и с паркингом. Хотя тестовую эксплуатацию начнем уже сейчас», - анонсировал гендиректор аэропорта «Борисполь».

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в аэропорту «Борисполь» приняли решение о расконсервации терминала F с апреля 2019 года. В частности, туда планируется перевести рейсы лоу-костов, а также чартерных авиакомпаний.