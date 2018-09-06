Flydubai с 28 октября перенесет рейсы в аэропорт "Борисполь"

Рейсы по маршруту Киев - Дубай будут выполняться дважды в день с вылетом из Киева в 14:25 и 23:15, а из Дубай - в 9:20 и 18:00.

Авиакомпания flydubai (ОАЭ), позиционирующая себя как лоукостер, объявила о переносе с 28 октября рейсов из аэропорта «Киев» им. Сикорского в Международный аэропорт "Борисполь", сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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В частности, рейсы по маршруту Киев - Дубай будут выполняться дважды в день с вылетом из Киева в 14:25 и 23:15, а из Дубай - в 9:20 и 18:00.

Отмечается, что стоимость возвратного тарифа («туда-обратно») бизнес-класса по направлению Киев (Борисполь) - Дубай начинается от 1853 долларов, включая все сборы и разрешение на провоз 40 кг регистрируемого багажа. Тариф эконом-класса начинается от 317 долларов, включая 7 кг ручной клади.

По словам старшего вице-президента по коммерческим операциям авиакомпании flydubai Джейхуна Эфенди, перенос полетов в аэропорт «Борисполь» позволит сделать авиаперелеты еще более доступными и удобными. «Мы приветствуем начало двух ежедневных рейсов из Международного аэропорта "Борисполь". Это позволит сделать авиаперелеты еще более доступными и удобными и предоставить еще больше возможностей для путешествий по одному из самых популярных направлений для отдыха со стыковкой в Дубае», - отметил Эфенди.

Справка УНИАН. Авиакомпания flydubai осуществляет более 1700 рейсов в неделю из Дубая по 90 маршрутам в 48 странах, включая такие популярные направления среди украинских путешественников, как Дубай (ОАЭ), Коломбо (Шри-Ланка), Катманду (Непал) и Занзибар (Танзания). Авиакомпания flydubai начала свою деятельность в Украине в 2011 году и на сегодняшний день осуществляет 17 еженедельных рейсов из Киева и Одессы в Дубай.