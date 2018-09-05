Во Франции у семьи российских туристов украли одежду и бриллианты на миллион евро

У семьи российских туристов украли бриллианты на €500 тыс.

На выезде из парижского аэропорта Ле-Бурже у семьи российских туристов украли три чемодана с бриллиантами на сумму €500 тыс. Об этом 4 сентября сообщило издание Le Parisien.

Отмечается, что вечером 3 сентября семья прибыла в аэропорт на частном самолете и пересела в автобус.

При выезде на автостраду его остановили грабители. Кроме бриллиантов, в похищенных чемоданах была дорогая одежда. По оценках семьи, общий ущерб составил €1 млн. Французские правоохранители начали расследование.