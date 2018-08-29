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Пожар на Ривненщине едва не разрушил Клеванский замок 15 века (видео)

16:03, 29 августа 2018
Новости туризма
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На территории Клеванского замка на Ривненщине произошел пожар / фото rivne.dsns.gov.ua

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Как сообщили в Госслужбе по вопросам надвичайних ситуаций Ривненской области, спасатели выяснили, что горел мусор на территории руин замка.

За два часа пожарным удалось потушить огонь. К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы спецтехники и 12 спасателей.

Отметим, что Клеванский замок входит в сотню чудес Украины, но сейчас в запущенном состоянии.

Как сообщал УНИАН, 6 августа на Львовщине сгорела деревянная церковь XVIII века.

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Теги: #пожар#Ривненщина